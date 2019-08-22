В Петербурге обыскивают спецов по «Ниссанам». Их старший предпочитает «Ауди», но «Лексусы» и «Инфинити» им тоже по вкусу

Полицейские из «угонного» отдела петербургского главка прошлись по адресам подозреваемых в угонах машин премиум-класса. Им уже вменяют серию, а на словах предъявляют наглость. «Фонтанка» выяснила тайминг: сколько времени прошло от зафиксированного исчезновения первого транспорта до стука в их двери.

По информации «Фонтанки», утром 22 августа в нескольких петербургских квартирах разбудили постояльцев. К ним с обысками пришли оперативники управления уголовного розыска. Уголовные же дела сегодня объединены в главном следственном управлении ГУ МВД, а все они ранее возбуждены по угонам. Если юридически точнее, то по четвертой части статьи 158 УК – «Кража в организованной группе, в особо крупном размере».

По данным нашего издания, обвинение грозит трем фигурантам. Лидером же, по версии следствия, является 35-летний Михаил Буцев. Человек он опытный, несколько лет назад был под судом, какое-либо прозвище к нему не пристало – он считает это излишней рекламой. Все же, как и большинство людей своего мира, он не может отказаться от мощных машин и ездит на «Ауди Q7» от 4 миллионов рублей.

Как известно «Фонтанке», всем троим вменяют три угона: 2 июля этого года – «Ниссан Мурано» с Якорной улицы (Красногвардейский район); 24 июля – «Лексус» от дома по улице Федора Абрамова (Выборгский район); 15 августа – «Инфинити» с улицы Ушинского (Калининский район).

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Отметим профессиональную квалификацию: «Ниссан» увели за 4 минуты, «Лексус» – за 9 минут, а вот с «Инфинити» попотели в течение получаса.

Нашему изданию известно еще и то, что оперативники на словах высказывают задержанным. Дело в том, что, по их убеждению, группа, уведя «Ниссан Мурано», на другие угоны выезжала на этой же похищенной машине. С подложными номерами, конечно. Как «Фонтанке» прокомментировали в полиции Красногвардейского района, «это же наглость какая-то».

Заметим, что больше всего должен радоваться этой новости хозяин черного нового «Инфинити» QX 60 за три с половиной миллиона. Его собственность нашли спрятанной в поселке Кирпичный Выборгского района Ленобласти.