В Чечне взорвалась автозаправка. Огненный «гриб» попал на видео, людей спасло чудо

Впечатляющий пожар произошёл в чеченском селе Серноводское утром 22 августа. На воздух взлетела цистерна с газом, взрыв уничтожил заправку, автомобиль и два сарая.

«На окраине села Серноводское Сунженского района Чеченской Республики произошел взрыв автоцистерны со сжиженным углеводородным газом», – сообщает региональное МЧС. Отмечается, что разлива топлива удалось избежать. Огонь перекинулся на две хозяйственные постройки, автомобиль и силами пяти расчётов был остановлен.

В Серноводском (Чечня, рф) взорвалась АЗС. Вид как после атомного взрыва) Стоп дешевому газу и Дт?*)) pic.twitter.com/f3PBigY5Nz — 25ЄС_EU_UA_NATO_USA_???????????????????? (@herooftheday10) 22 августа 2019 г.

СМИ со ссылкой на ведомство уточняют, что на АЗС рванула автоцистерна с пропаном объемом 50 кубометров. Площадь пожара составила 350 квадратных метров. Ощущений добавляет выложенное в соцсетях видео. На записи видно разгорающийся пожар, а потом и взметнувшийся в небо огненный «гриб». В МЧС заверили, что никто из людей не пострадал.