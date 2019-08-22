В России завели первое уголовное дело о договорном матче. Футболисты могли сдать игру за 2 млн рублей

Российская полиция поставила под сомнение честный характер матча «Чайка» (Ростовская область) – «Черноморец» (Новороссийск). Как сообщили 22 августа в пресс-службе МВД России, заведено уголовное дело по подозрению в договорном характере игры.

Матч, о котором идет речь, прошел 13 мая 2019 года на стадионе «Центральный им. И. П. Чайки» в селе Песчанокопское Ростовской области в рамках 27 тура чемпионата ПФЛ (третья по силе профессиональная футбольная лига России). Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «Чайки».

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, уголовное дело расследуется по частям 1, 3 статьи 184 УК РФ «по факту оказания противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования».

«В ходе предварительного расследования следователями Следственного департамента МВД России совместно с сотрудниками ГУЭБиПК МВД России и ФСБ России в городах Москве, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Адлере и Новороссийске проведено более 20 обысков в офисах футбольных клубов и по местам проживания руководителей, игроков команд, а также иных лиц, возможно причастных к совершению данного преступления. Обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие доказательственное значение по уголовному делу», – заявила Ирина Волк.

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В ближайшее время несколько игроков команды футбольного клуба «Черноморец» будут приглашены в Следственный департамент МВД России для проведения дальнейших следственных действий.

Предполагается, что футболисты и тренеры «Чайки» за денежное вознаграждение уступили «Черноморцу», который в тот момент бился за выход в высшую лигу. По словам одного из игроков команды из Новороссийска (ключевой свидетель в деле), цена поражения составила 2 млн рублей.

В результате собственного расследования три игрока и тренер «Черноморца» были дисквалифицированы КДК РФС.