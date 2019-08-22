В Петербурге пройдёт международный турнир по регби на колясках

В Северной столице в третий раз пройдёт Кубок Санкт-Петербурга по регби на колясках. В турнире, который состоится 24 и 25 августа, примут участие команды из Финляндии, Швеции, Австрии и России.

Регби на колясках – один из самых молодых видов паралимпийского спорта, впервые он был представлен на Паралимпиаде-2000 в Сиднее. Это практически единственный командный вид спорта, доступный людям с травмами шейного отдела позвоночника. В Петербурге клуб регби на колясках был создан в августе 2016 года.

Матчи по регби на колясках проводятся на игровом поле, которое соответствует размерам стандартной баскетбольной площадки, но с некоторыми отличиями в разметке. В игре используется волейбольный мяч, который можно нести, передавать руками.

«Настрой у нас самый серьезный – пора уже и побеждать в домашнем турнире. Это также отличная подготовка перед чемпионатом России в октябре», – поделился тренер петербургской команды Владимир Бусыгин.

Соревнования пройдут в физкультурно-оздоровительном комплексе «Газпром» (проспект Испытателей д.2, корп.3). Поддержать петербургскую команду может любой желающий – вход свободный. С расписанием игр можно ознакомиться на сайте Благотворительного фонда в поддержку развития спорта инвалидов «ТОЧКА ОПОРЫ».