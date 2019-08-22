Финляндия прекратит продажу билетов на поезда дальнего следования за наличные

С 1 сентября наличный расчёт при оплате железнодорожных билетов на поезда дальнего следования в Финляндии отменяется. Об этом сообщает Yle.

С осени приобрести проездной документ можно будет по-прежнему в автоматах и у кондукторов, но принимать будут только банковские карточки. Билеты также продаются онлайн на сайте VR или через приложение, а также в точках обслуживания VR, в отделениях Matkahuolto и R-киосках.

Как утверждают в VR, уже сейчас 99% пассажиров приобретают железнодорожные билеты заранее или оплачивают их в поездах банковской карточкой.