Финляндия прекратит продажу билетов на поезда дальнего следования за наличные
С 1 сентября наличный расчёт при оплате железнодорожных билетов на поезда дальнего следования в Финляндии отменяется. Об этом сообщает Yle.
С осени приобрести проездной документ можно будет по-прежнему в автоматах и у кондукторов, но принимать будут только банковские карточки. Билеты также продаются онлайн на сайте VR или через приложение, а также в точках обслуживания VR, в отделениях Matkahuolto и R-киосках.
Как утверждают в VR, уже сейчас 99% пассажиров приобретают железнодорожные билеты заранее или оплачивают их в поездах банковской карточкой.
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