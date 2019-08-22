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Власть
22.08.2019 13:18
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Беглов заявил, что новые станции метро не спешат открыть к первому сентября. Дедлайн сдвигается

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявил, что не гонится за сроками при открытии новых станций Фрунзенского радиуса. Дедлайн сместился с 1 сентября на сентябрь в целом.

Свое заявление Беглов сделал в ходе объезда 22 августа. По его словам, главное — получить согласование от всех служб, ответственных за безопасность. 

«Мы не хотим повторить опыт предыдущих станций, которые аврально доделывали перед чемпионатом мира, потом переделывали, – заявил Беглов. – Задача стоит открыть станции для пассажиров в сентябре».

Ранее Смольный сообщал, что новые станции фиолетовой линии должны запустить 1 сентября.

«Фонтанка» писала, что врио губернатора Петербурга Александр Беглов в компании высокопоставленных гостей из Москвы проинспектирует готовность достраивающихся станций Фрунзенского радиуса 21–22 августа.  19 июля по участку линии прошел пробный поезд. Предполагается, что новый участок должен быть открыт 1 сентября. Однако Беглов уже сообщил, что если не будут выполнены все условия по безопасности, только из-за дедлайна пускать пассажиров на фиолетовую линию не станут.

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© Фонтанка.Ру

Справка:

Первоначально три станции метро — «проспект Славы», «Дунайский проспект» и «Шушары» — городские власти обещали сдать в декабре 2017 года. Потом дедлайн изменился на декабрь 2018 года, как и сказано в контракте, но и этот срок был сорван. После этого выяснилось, что серьезные отставания от графика есть и по оранжевой, и по коричневой линии. Тогда же обострились и финансовые проблемы компании: практически 1 млрд рублей с «Метростроя» потребовала налоговая инспекция. В результате 21 января 2019 года Смольный разорвал 3 из 4 контрактов с компанией, но через 10 дней передумал. Еще через месяц «Метрострой» получил от городских властей дополнительное финансирование и время до 1 сентября, чтобы достроить участок.

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