Беглов заявил, что новые станции метро не спешат открыть к первому сентября. Дедлайн сдвигается

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявил, что не гонится за сроками при открытии новых станций Фрунзенского радиуса. Дедлайн сместился с 1 сентября на сентябрь в целом.

Свое заявление Беглов сделал в ходе объезда 22 августа. По его словам, главное — получить согласование от всех служб, ответственных за безопасность.

«Мы не хотим повторить опыт предыдущих станций, которые аврально доделывали перед чемпионатом мира, потом переделывали, – заявил Беглов. – Задача стоит открыть станции для пассажиров в сентябре».

Ранее Смольный сообщал, что новые станции фиолетовой линии должны запустить 1 сентября.

«Фонтанка» писала, что врио губернатора Петербурга Александр Беглов в компании высокопоставленных гостей из Москвы проинспектирует готовность достраивающихся станций Фрунзенского радиуса 21–22 августа. 19 июля по участку линии прошел пробный поезд. Предполагается, что новый участок должен быть открыт 1 сентября. Однако Беглов уже сообщил, что если не будут выполнены все условия по безопасности, только из-за дедлайна пускать пассажиров на фиолетовую линию не станут.