В выходные автомобилистов не пустят на 2-ю Советскую. Там уложат новый асфальт

Дорожные работы изменят схему движения в центре Петербурга в ближайшие выходные – 24 и 25 августа. Ремонтируемую 2-ю Советскую на эти дни закроют полностью.

Как сообщает 22 августа пресс-служба ЗАО «ДСК АБЗ-Дорстрой», которое и занимается ремонтом 2-й Советской улицы от Лиговского проспекта до улицы Бакунина, в настоящее время там закончили фрезеровать старое покрытие и менять бортовой камень. С 22 августа дорожники приступают к устройству выравнивающего слоя покрытия, а 24-25 августа дорогу заасфальтируют. После этого отремонтируют тротуары и установят пешеходное ограждение. Завершить работы должны к 14 сентября.

Для укладки нового асфальта 24 и 25 августа движение по 2-й Советской улице от Лиговского проспекта до улицы Бакунина будет полностью перекрыто.

Также, по данным ГАТИ, в связи с ремонтом сегодня, 22 августа, на 2-й Советской закрыто направление движения от Лиговского проспекта к Орловскому переулку. Также перекрыты Орловский переулок и Дегтярная улица в створе 2-й Советской.

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До 23 августа ограничено движение на перекрестке 2-й Советской с улицами Бакунина и Мытнинской. В пятницу, 23 августа, закроют Мытнинскую улицу в створе 2-й Советской. А 25 августа будет также перекрыта улица Бакунина в направлении от 2-й Советской улицы до Конной.

Затем с 26 августа до 4 сентября ограничат движение на участке 2-й Советской от Лиговского проспекта до улицы Бакунина, кроме перекрестков с Греческим и Суворовским проспектами и Дегтярной улицей. С 5 по 9 сентября – в створе Лиговского проспекта. И с 10 по 14 сентября – на участке от Дегтярной улицы до Греческого проспекта, кроме перекрестка с Суворовским проспектом.