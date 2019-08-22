Дзюба подготовился к «командному тоннелю» на свой день рождения. Пинать его оказалось бессмысленно

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба в четверг, 22 августа, отмечает 31-й день рождения. В честь этого события форварду предстояло пройти через традиционный тоннель. Как правило, проход сопровождается дружескими похлопываниями и пинками, но Дзюба нашел выход из ситуации: он пришел на тренировку в полной хоккейной амуниции, защищающей тело и голову.

Дзюба подготовился к туннелю в свой день рождения ? pic.twitter.com/CoTJbHcECv — Dmitrii Zimin (@ZiminRussia) August 22, 2019

В результате партнеры по команде даже не стали его трогать, а просто поаплодировали ему.

Артем Дзюба перешел в «Зенит» в 2015 году. За четыре года форвард сыграл за петербуржцев 145 матчей, в которых забил 56 голов и сделал 41 результативную передачу. В составе «Зенита» Дзюба стал чемпионом России, а также выигрывал Кубок и два Суперкубка страны.