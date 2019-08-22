Московское метро подало иск к оппозиции. Протесты могли ограничить доступность пассажиров к подземке

Московский метрополитен подал иск к лидерам оппозиции. Об этом сообщил глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков 22 августа.

Накануне иск зарегистрировал Коптевский районный суд столицы. Ответчиками по нему заявлены основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, координатор его московского штаба Олег Степанов и пять незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму — Илья Яшин, Юлия Галямина, Иван Жданов, Владимир Милов и Александр Соловьев. Детали жалобы пока неизвестны.

По словам Чикова, ранее оппозиционеры стали ответчиками по искам других ведомственных предприятий из-за акции 27 июля. В суд обратились «Мосгортранс» и «Автомобильные дороги», а также ресторан «Армения». Сумма претензий составила 13 млн рублей.

Как пишет The Bell, во время акции 27 июля на пару часов перекрывался выход из метро на Трубную площадь. В этом месте происходили задержания.