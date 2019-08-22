Автокресло - не панацея. После ДТП с нетерпеливым таксистом на Суздальском ребёнок угодил в реанимацию

В больнице Раухфуса спасают четырёхлетнюю жертву вчерашней аварии в Выборгском районе Петербурга. Девочку перевозили по всем правилам, однако её травмы всё равно оказались самыми опасными.

По информации «Фонтанки», маленькую пациентку доставили в ночь на 22 августа с перекрёстка Суздальского и Художников вместе с ещё тремя пострадавшими. Это женщины 65 и 33 лет и девочка 12 лет. Все четверо ехали в автомобиле Datsun, в который влетел Volkswagen Jetta с цветографией «Таксовичкоф».

По предварительной информации УГИБДД, Volkswagen поворачивал налево и не предоставил преимущество встречным ВАЗ-2107 и Datsun. Самой младшей пассажирке последнего чуть больше четырёх с половиной. Машиной управляла мать, ребёнка она везла на заднем сиденье в детском кресле. Устройство не выдержало сильного удара.

Девочка находится в реанимации, врачи оценивают её состояние как тяжёлое. Двое взрослых и подросток получили травмы средней степени тяжести.