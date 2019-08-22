Glorax Development примет участие в премии RREF Awards

Glorax Development

Проекты компании Glorax Development поборются за победу в премии RREF Awards-2019.

Жилой комплекс Golden City, расположенный на намывных территориях Васильевского острова, заявлен в категорию «Выбор покупателя», проект «Английская миля» на Петергофском шоссе примет участие в номинации «Город в городе». Помимо этого, Glorax Development номинирована в категориях «Девелопер года» и «Репутация и доверие», которые оценивают вклад компании в формирование рынка качественного жилья, а также доверие потребителей к бренду. Персонально в номинации «Репутация и доверие» также заявлен управляющий партнёр Glorax Development Дмитрий Коновалов.

Премия RREF Awards заслужила признание среди экспертов рынка недвижимости и является своего рода знаком качества для объектов и компаний. Победители премии определятся в два этапа. На первом этапе пройдет народное онлайн-голосование, на втором – лучшие проекты выберет жюри, в состав которого войдут журналисты, девелоперы, архитекторы, аналитики рынка, представители органов власти. Имена победителей будут объявлены на церемонии награждения 27 сентября.

Справка о компании Glorax Development

ЖК Golden City – застройщик ООО «НТВО», проектная декларация на сайте http://goldencityspb.ru/documents

ЖК «Английская миля» – застройщик ООО "БАЛТПРОДКОМ", проектная декларация на сайте http://en-mile.ru/documents