«Флаг — гордость страны». Половина россиян не смогли правильно расположить цвета на российском триколоре

Большинство граждан РФ считают недопустимым незнание государственных символов, однако вопрос о правильном расположении цветов российского триколора ставит в тупик половину опрошенных Всероссийским центром изучения общественного мнения.

«Из всех государственных символов знакомы наибольшему числу россиян цвета российского флага (87%), однако в правильном порядке их смогли назвать 50% наших соотечественников», – сетуют 22 августа социологи ВЦИОМ после проведенного опроса ко Дню Государственного флага Российской Федерации, который отмечается сегодня.

Чаще всего правильно триколор составляли представители молодежи от 18 до 24 лет (72%), а также люди с высшим образованием (55%).

«При этом большинство наших сограждан придерживаются мнения, что незнание государственной символики недопустимо ни при каких обстоятельствах (53%)», – уточнили социологи, назвавшие опрос «Флаг, герб, гимн — гордость страны».

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Напомним, что белый, синий и красный – одни из самых распространенных цветов для государственных флагов в мире. Например, триколор из вертикальных полос этих цветов представляет Голландию, Сербию, Словению, Словакию и другие страны.

Современный российский триколор пришел на смену красному полотну СССР в 1991 году, однако соотношение его сторон и цвета несколько отличались от нынешнего флага. В частности, синяя полоса была лазоревой, а красная – алой. Позже их заменили на привычные синюю и красную.

Есть разные версии того, когда Россия стала использовать триколор. По одной из них, еще в 17 веке при Алексее Михайловиче для корабля изготовили флаг из белого, синего и красного лоскутов, а затем такие цвета перешли на флаг царя Московского. При Петре Первом триколор стал использоваться гораздо более активно. После этого сочетание трех цветов сохранилось на других флагах, как, например, на штандарте Российско-Американской компании и так называемом флаге единения царя с народом.