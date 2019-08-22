Петербургские врачи прилетели в Турцию, чтобы помочь захлебнувшейся в бассейне 12-летней Алисе

Генконсульство России в Анталье сообщило, что петербургские врачи прибыли в Турцию для анализа состояния захлебнувшейся в бассейне отеля 12-летней Алисы.

«Сегодня в Анталью прибыли главный специалист комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, заведующий отделением Детского городского многопрофильного клинического центра высоких медицинских технологий В. Копылов и заведующий отделением реанимации Детской городской больницы М. Русак», – рассказали в консульстве 22 августа.

И добавили, что медики в сопровождении представителей Генконсульства выехали в Денизли, где находится девочка, для встречи с турецкими коллегами. Они проведут совместный мониторинг состояния Алисы, определят оптимальные методы лечения. И обсудят перспективы медико-транспортной эвакуации в Россию.

«Фонтанка» с первых дней следит за спасением девочки. Пять минут она пробыла под водой в бассейне, еще четыре часа её везли до больницы. До сих пор она находится в критическом состоянии, и накануне петербургские и турецкие специалисты посчитали её транспортировку даже в пределах клиники опасной для жизни. Но есть и положительные изменения.