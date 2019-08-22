FIFA, Dota, World of Tanks и Minecraft могут войти в школьную программу. Близкий к Госдуме институт предложил заняться киберспортом всерьез

Министерство просвещения изучает предложение АНО «Институт развития Интернета» (ИРИ) о введении в школьную программу целого ряда популярных видеоигр. К киберспортивным дисциплинам, которые будут полезны российским школьникам, окологосударственные эксперты относят в том числе игры: Dota 2, Hearthstone, Dota Underlords, FIFA 19, World of Tanks, Minecraft и CodinGame. Об этом 22 августа со ссылкой на письмо ИРИ сообщает РБК.

По мнению экспертов ИРИ, игры позволят развить у детей «креативность и абстрактное мышление». Наименования были отобраны по критериям популярности (а самой популярной игрой у россиян остается World of Tanks), наличию поддержки разработчиками и возрастной маркировке.

«Важными критериями стали соответствие возрастной маркировке 14+, чтобы сохранить психологическое здоровье детей в безопасности, а также соответствие отечественным критериям киберспорта», – сказано в письме, направленном в Минпросвещения.

Ранее ИРИ предложил кабмину в каждом регионе РФ в 2020-2025 годах провести эксперименты по киберспорту в школах.

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РБК напоминает, что киберспорт уже преподают в отдельных школах Швеции и Норвегии. Специалистов по киберспортивным дисциплинам готовят в университетах Китая, Южной Кореи, США и Франции. В рамках вузовской программы киберспорт преподают и в России. На кафедре информационных технологий Российского университета физкультуры и киберспортивном факультете в университете «Синергия».

В России киберспортивный рынок в 2018 году оценивался в $3,1 млрд. Мировой рынок киберспорта в прошлом году достиг отметки $775 млрд. По данным аналитиков, с каждым годом выручка этой отрасли будет увеличиваться в среднем на 18%.

Институт развития Интернета, который взялся лоббировать это направление для средней школы в РФ, с момента создания и до 2017 года курировался бывшим советником президента РФ по Интернету Германом Клименко. Сегодня пост председателя совета ИРИ занимает депутат Госдумы, глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин. Ранее инициативы ИРИ легли в основу госпрограммы «Цифровая экономика». В рамках этой программы, например, решаются задачи по построению в России «суверенного Интернета».