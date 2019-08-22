«История русского шпиона». Автор документалки о Христе снимет сериал про Путина

Британский Channel 4 объявил о съемках трехсерийного документального сериала про президента России Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте телеканала.

Фото: пресс-служба президента России

Сериал будет называться «Путин: история русского шпиона», его производством займется студия Rogan Productions. Съемки пройдут в России, США и Европе. Режиссером проекта выступит Ник Грин, который ранее снимал документальный сериал об Иисусе Христе для CNN, фильмы о Древнем Риме и Ричарде Львиное Сердце для BBC и Discovery.

«В сериале рассмотрят, как личный опыт Путина повлиял на его политику, как современная Россия была создана на основе острого чувства предательства, гордости и гнева и как ценности Путина экспортировались по всему миру — от Крыма до Солсбери и Вашингтона», – говорится в анонсе сериала.