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Спорт
22.08.2019 12:14
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Семак: Сложно сказать, как моя дисквалификация отразится на команде

Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак прокомментировал свою дисквалификацию за оскорбление судьи в матче против «Ахмата». Пресс-конференция с Семаком прошла на базе петербургской команды в Удельном парке 22 августа.

«Это решение КДК для меня неожиданным не стало. Есть регламент, есть закон, поэтому принимаем наказание. Будем готовиться к игре, работать. В общем, делать то, что должны, — заниматься прямыми обязанностями. Абсолютно никаких проблем нет. Сразу же забыли. Футбол — это эмоции, ошибки, какие-то проступки, в том числе с моей стороны. Все в нормах закона. Наше дело — работать и готовиться к следующему матчу. Да, не выиграли. Моменты создаем, но не забиваем. Будем работать над игрой и реализацией. Сложно сказать, как это отразится на команде. Уверен, что игроки будут делать, то, что должны, вне зависимости от того, где будет находиться главный тренер», – заявил Семак.

Также главный тренер «Зенита» в преддверии матча 7 тура чемпионата РПЛ рассказал о травмированных игроках.

«На игру все полетят, все будут готовиться. Никаких проблем и противопоказаний нет. Есть те, кому нежелательно играть на искусственном газоне, но будем соизмерять степень риска. Конечно, всегда непросто перепрыгивать с одного поля на другое, но условия равны для всех команд. Такого, что кому-то противопоказано играть на синтетике, у нас нет. Точно не сыграют Дриусси и Малком. Шатов с сегодняшнего дня начинает заниматься в общей группе», – подчеркнул Семак.

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Матч «Уфа» – «Зенит» пройдет 24 августа в 16:30 в Уфе. «Зенит» после шести туров идет на первом месте с 14 очками (4 победы, 2 ничьи, 9 голов забито, 2 – пропущено). «Уфа» занимает 10 место с 7 очками (2 победы, 1 ничья, 3 поражения, 8 голов забито, 8 – пропущено).

В минувшую среду, 21 августа, КДК РФС дисквалифицировал Сергея Семака на два матча за оскорбление судей матча против «Ахмата»: один матч специалист пропустит, от второго отстранен условно. Пытаясь успокоить после игры своего помощника Вильяма Оливейру, Семак отвел его в сторону и сказал: «Не надо с этими козлами разговаривать!».

Эмоции тренерского штаба петербургского клуба были понятны. В матче «Зенит» – «Ахмат» судьи отменили два гола петербуржцев и не поставили пенальти. В итоге петербургская команда осталась без победы. Главный судья РФС позже подтвердил, что как минимум один из не засчитанных голов был забит по всем правилам.

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