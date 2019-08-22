Mail.ru приобретет каршеринг YouDrive, работающий в Петербурге: они докупят 8500 машин

Mail.ru Group объявила о приобретении контрольной доли платформы транспортных услуг YouDrive в партнерстве с Proxima Capital. Сумма инвестиций не раскрывается.

Как сообщили в компании 22 августа, в периметр сделки войдут каршеринг YouDrive, сервис краткосрочной аренды машин для такси YouDrive Business и платформа для передачи автомобилей в каршеринг YouDrive Pool. На август 2019 года пользователям проекта доступно более 2500 автомобилей, стороны планируют увеличить их количество минимум до 10 тысяч в течение года.