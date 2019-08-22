Mail.ru приобретет каршеринг YouDrive, работающий в Петербурге: они докупят 8500 машин
Mail.ru Group объявила о приобретении контрольной доли платформы транспортных услуг YouDrive в партнерстве с Proxima Capital. Сумма инвестиций не раскрывается.
Как сообщили в компании 22 августа, в периметр сделки войдут каршеринг YouDrive, сервис краткосрочной аренды машин для такси YouDrive Business и платформа для передачи автомобилей в каршеринг YouDrive Pool. На август 2019 года пользователям проекта доступно более 2500 автомобилей, стороны планируют увеличить их количество минимум до 10 тысяч в течение года.
Справка:
YouDrive – платформа транспортных услуг, включающая в себя каршеринг YouDrive, сервис по аренде малого электротранспорта YouDrive lite, шеринг такси YouDrive Business, а также маркетплейс YouDrive Pool, который позволяет запустить свой каршеринг. Сервис работает в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Екатеринбурге. Совместно с автомобилями YouDrive Pool клиентам приложения доступно более 2500 автомобилей.