Медведев не отказывается от идеи 4-дневной рабочей недели. Он поручил Минтруда изучить вопрос

Премьер-министр России поручил министерству труда и социальной защиты до конца сентября оценить последствия возможного введения четырехдневной рабочей недели. Ранее Медведев таким образом предлагал бороться с усталостью и стрессом.

«Чиновники [до 30 сентября] должны оценить влияние четырехдневной недели на экономику, в том числе на производительность труда и социальную сферу. Работа будет проводиться совместно с Федерацией независимых профсоюзов России (ФНПР) и Российским союзом промышленников и предпринимателей», – рассказало 22 августа РБК о поручении главы кабинета министров.

В министерстве труда уже начали проработку вопроса. Так, в ведомстве ранее рассказали, что российское законодательство не запрещает уменьшение числа рабочих дней. Трудовой кодекс РФ содержит только ограничения максимальной рабочей недели, которая не должна превышать 40 часов. Федерация независимых профсоюзов, в свою очередь, уже поддержала инициативу Дмитрия Медведева.

В июне премьер-министр впервые рассказал о том, что в будущем россияне смогут проводить на работе меньше времени. «Весьма вероятно, что будущее – за четырехдневной рабочей неделей как новой основой социально-трудового контракта», – отметил на 108-й сессии Международной организации труда представлявший РФ Медведев. По его словам, в современном мире люди сталкиваются с «системной усталостью и хроническим стрессом», с которыми можно бороться именно сокращением числа рабочих дней.