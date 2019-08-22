Росатом хочет строить атомные ледоколы «Лидер» по концессии. Первый стоит 120 млрд рублей

Госкорпорация «Росатом» хочет строить серию крупнейших в мире ледоколов «Лидер» по концессии.

Как пишут 21 августа «Ведомости» со ссылкой на презентацию компании для заседания межведомственной рабочей группы по организации финансирования строительства «Лидера», предполагается два варианта. Первый — смешанное финансирование бюджета, банков и Росатома. Второй — концессия с 25% финансированием от государства.

В первом случае судостроитель получает аванс и отвечает за работы. Во втором за проект отвечает концессионер, который должен будет помимо строительства оказывать еще и услуги по ледокольной проводке судов. Им может стать специально созданная Росатомом проектная компания.

Головной ледокол «Лидер» будет построен за счет федерального бюджета. Верфь «Звезда» должна закончить его к 2022 году. Его стоимость оценивалась в 120 млрд рублей.

При этом на заказ претендовал петербургский Балтийский завод – имеющий все компетенции и ждущий заказов, а кроме того — контролируемый государственной ОСК.