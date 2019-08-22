После встречи с Петром I в Петропавловке китаец потерял права, телефон и 13 тысяч долларов

В Петербурге китайский турист написал заявление о краже после экскурсии, на которой его лишили сбережений и хорошего настроения. Иностранец имел неосторожность засмотреться на российского императора.

Как стало известно «Фонтанке» 22 августа, накануне первая половина дня у 59-летнего Ли была посвящена прогулке по Петропавловской крепости. Знакомство с музеем и экспонатами шло штатно до памятника Петру I авторства Михаила Шемякина. Диспропорциональность российского императора покорила гостя из Поднебесной настолько, что чужое присутствие рядом осталось незамеченным.

Хватившись, турист недосчитался кредиток, паспорта, водительских прав и золотого iPhone. Зарубежный банк не поставил в тупик петербургских мастеров карманного ремесла: с карт сняли 12,8 тысячи долларов – немногим меньше 850 тысяч рублей.

Резко обедневший гость Северной столицы обратился сначала на информационный пост у входа в крепость, а к вечеру написал заявление в полицию. На помощь правоохранителей и скорое возвращение пропавшего он особо не рассчитывает, заявление нужно для страховой и восстановления документов.