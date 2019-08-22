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Город
22.08.2019 12:34
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В Петербурге уволили 340 оперативников экономической полиции. Бизнес нервничает, а к чиновникам едет инкогнито

Со всеми сотрудниками Управления экономической безопасности ГУ МВД расторгли контракты. После реорганизации многие войдут в структуру обратно. Но кадровые изменения будут. «Фонтанка» знает, что на самую острую линию уже идет человек из Карелии.  

По информации «Фонтанки», к 22 августа все оперативники и руководители отделов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти получили уведомления. Каждого предупредили о «прекращении или расторжении контракта и увольнении со службы в органах внутренних дел Российской Федерации». На сегодня в Управлении служит 340 сотрудников, так что каждый и получил одинаковое уведомление.


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О реорганизации этой наиболее влиятельной структуры полицейского главка говорили давно. Практически с появления в кресле руководителя полковника Евгения Ульянова, пришедшего после концептуальных перемен в главке, и отстранения прежнего начальства – полковника Бриллиантова.  

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По данным «Фонтанки», такое решение руководства ГУ МВД связано с намерением усилить районные территории сотрудниками управления, которых, по мнению нового начальства, в избытке. Разумеется, есть и новые взгляды на некоторых руководителей отделов.  

Также «Фонтанка» знает, что уже одно решение принято. Оно касается должности начальника «коррупционного» отдела Управления экономической безопасности. На эту позицию будет назначен подполковник полиции Дмитрий Кипрушев. Ему 34 года, он из Петрозаводска, последнее место службы – начальник такого же «коррупционного» отдела в Управлении экономической безопасности МВД Карелии. До этого долгое время работал в том же подразделении оперативником. Если судить по его личной автомашине, зарегистрированной в том регионе, то он, извините, – святой. Транспорт на два года младше него самого – 1987 года выпуска. А в нем лишь 75 лошадиных сил.  

«Фонтанка» отыскала его фото, где он рассказывает детям о взрослом.  

Фото с официального сайта «Державинского лицея»
Фото с официального сайта «Державинского лицея»

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Последняя информация должна быть интересна чиновникам Смольного, так как, по сведениям нашего издания, подполковника Кипрушина назначают в том числе и оттого, что он никак не связан с петербургской светской властью.  

Что касается прочих перемещений, увольнений и замен в Управлении экономической безопасности, то предприниматели Петербурга, конечно, обсуждают эти новости. Им важна политика среднего звена Управления по стройкам, ТЭК, промышленности, потребительскому рынку. 


© Фонтанка.Ру

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