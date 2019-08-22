ГК «ПСК» приступила к монолитным работам комплекса START

ПСК

В апарт-комплексе START, который ГК возводит на пр-те Энгельса, начались монолитные работы. В первой и третьей секциях проекта строители завершили установку свайного поля и сейчас заливают фундаментные плиты. Скоро здесь появятся первые этажи всех трёх корпусов здания.

Основные усилия сосредоточены в первой и третьей секциях, где параллельно ведётся раскопка котлована. Во второй секции начали устройство фундамента одного из трёх башенных кранов. Один из них уже установлен и с августа работает на площадке первой секции.

START – самый крупный объект в портфеле ПСК. Его площадь 72 600 кв. м. Работы ведутся собственным строительным подразделением ПСК. Как и на других объектах, оно обеспечивает высокий темп и точное соблюдение общего графика. Ввод в эксплуатацию всех трёх секций намечен на IV квартал 2021 года.

Однако работы ведутся не только на стройке. Вместе с увеличением готовности комплекса растёт и число банков-партнёров. Сейчас их три: «Абсолют Банк», «СМП» и «Уралсиб».

– С момента запуска проекта мы наблюдаем растущий интерес к объекту. Особенно после открытия офиса продаж возле метро «Парнас», рядом с объектом строительства, – говорят в ПСК. – START привлекает молодых людей и инвесторов, которые не готовы тратить значительные средства на инвестиции в недвижимость. Сейчас минимальная стоимость составляет от 1,4 млн руб. и это одно из самых привлекательных предложений апартаментов в городе.

Узнать об апартаментах в наличии, всех ипотечных программах и вариантах отделки можно в офисе продаж рядом с объектом строительства. Здесь же ведётся прямая трансляция со строительной площадки. Она также доступна на сайте. Информация об апартаментах в наличии и условиях покупки по телефону (812) 210-26-05.

ПАО АКБ «Абсолют Банк» лицензия Центрального банка №2306 от 1108.2015г.

АО «СМП Банк» лицензия Центрального банка №3368 от 16.12.2014г.

ПАО «Банк Уралсиб» Лицензия Банка России №30

Справка о компании "ПСК"

Апарт-комплекс Start – застройщик ООО "Компания СОЛ", проектная декларация на сайте http://startspb.house/documents/