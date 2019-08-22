Защитник «Зенита» Терентьев: Я оправился от травмы и готов сыграть с «Уфой»

Защитник футбольного клуба «Зенит» Денис Терентьев рассказал о своей готовности сыграть в 7 туре чемпионата РПЛ против «Уфы». Пресс-конференция в преддверии этой игры прошла на базе петербургской команды в Удельном парке в четверг, 22 августа.

«Было небольшое повреждение перед «Краснодаром», из-за которого не смог принять участия в той игре. Но сейчас все хорошо, оправился от травмы и готов играть. Что касается нашего следующего соперника, знаю, что «Уфа» обыграла «Ростов», одного из лидеров чемпионата. Это дает нам большую мотивацию, тем более есть желание реабилитироваться за прошлую игру», – заявил Терентьев.

«Зенит» после шести туров идет на первом месте с 14 очками (4 победы, 2 ничьи, 9 голов забито, 2 – пропущено). «Уфа» занимает 10 место с 7 очками (2 победы, 1 ничья, 3 поражения, 8 голов забито, 8 – пропущено).

В текущем сезоне Денис Терентьев провел всего два официальных матча за «Зенит», один из которых начал в основе.