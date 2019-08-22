Несоблюдение дистанции на «Коле» и неудачный поворот на Суздальском отправили в больницу четверых детей

Две серьезных аварии, каждая с участием трех машин, произошли за вечер 21 августа в Кировском районе Ленобласти и Выборгском районе Петербурга. В первом случае автомобили собрал грузовик, во втором – такси. Из семерых пострадавших четверо – дети.

Три легковушки столкнулись на перекрестке Суздальского проспекта и проспекта Художников около 23:10. Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, 42-летний водитель Volkswagen Jetta (на фото с места ДТП видно, что это такси), поворачивая направо, не пропустил встречные ВАЗ-2107 и Datsun.

В результате в Datsun пострадали четыре человека: женщины 65 и 33-х лет и девочки в возрасте 4-х и 12 лет. Всех доставили в больницу имени Раухфуса. Самую младшую – в тяжелом состоянии, остальных – в среднем, уточняет «Дорожный инспектор».

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Около десяти часов вечера на 83-м километре трассы «Кола» столкнулись грузовик и две легковушки, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти. По предварительной информации, 31-летний мужчина, ехавший на грузовом Renault Magnum с полуприцепом в сторону Волхова, столкнулся с попутными автомобилями Nissan Murano под управлением 34-летней женщины и Renault Logan, за рулем которого также был 31-летний мужчина.

Как пишет «Дорожный инспектор» со ссылкой на ОБ ДПС 2 ГИБДД, водитель грузовика не соблюдал дистанцию в условиях плохой видимости. От удара фуры «Ниссан» пролетел 10 метров, догнав ехавший впереди «Рено». Все водители были трезвые.

В результате аварии троих пассажиров Nissan – 54-летнюю женщину и девочек в возрасте 3-х и 11 лет – в удовлетворительном состоянии доставили в шлиссельбургскую больницу. Позже всех отпустили домой.