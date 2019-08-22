Яйцеклетку научного журналиста Аси Казанцевой купили за 90 тысяч рублей ради «Эволюции»

Фонд «Эволюция» в рамках краудфандинговой кампании выставил на продажу необычный лот — яйцеклетку научного журналиста, популяризатора науки Аси Казанцевой. Утром 22 августа, менее чем за сутки после появления лота, он был закрыт — на сайте под объявлением появилась пометка «не осталось». Факт продажи яйцеклетки сама Казанцева подтвердила «Фонтанке». «Покупатель — женщина, которая сейчас занимается подсадкой собственных эмбрионов, но хочет иметь план Б, – сказала Казанцева. – Она не рассматривала анонимное донорство, потому что не хотела детей от совсем незнакомых людей, и наш лот в этом смысле оказался хорошим решением».

Подробное интервью с Асей Казанцевой о том, почему она решила продать свою яйцеклетку ради «Эволюции» и как технически это будет осуществлено, читайте на «Фонтанке» в ближайшее время.

Просветительский фонд «Эволюция» был основан в 2015 году после объявления фонда «Династия» иностранным агентом. «Эволюция» переводит и издает научно-популярные книги, проводит бесплатные лектории в регионах, организует всероссийские конференции популяризаторов науки и школы лекторов, а также различными другими способами делает науку понятной и привлекательной для всех.