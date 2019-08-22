«Парни сжечь их хотели». ОМОН ввели в кузбасское село усмирять конфликт местных и представителей кочевого народа

После конфликта жителей села Подгорное Кемеровской области и проживающего на этой территории народа, воспетого в одноименной поэме Александра Пушкина, в населенный пункт приехали силовики. Национальную подоплеку в стычке просят не искать.

Ставшая причиной визита ОМОНа драка произошла накануне. В ней представитель кочевого народа, к которому относился и один из героев фильма «Неуловимые мстители», нанес ножевые ранения двум местным жителям. Пострадавшие были госпитализированы, а любитель носить с собой холодное оружие задержан. После этого в село приехали силовики. Об этом 22 августа сообщает «Интерфакс».

Источник агентства в силовых структурах уточнил, что в драке участвовало 20 человек, хотя в социальных сетях пишут о 60. По информации ТАСС, конфликт рассматривается как «бытовой», а не произошедший на национальной почве.

«Участвовали две группы — все были пьяные, ранее судимые. В драке пострадали два человека — получили ножевые ранения. Произошел конфликт между местными жителями», – уточнил собеседник. Также агентство выяснило, что в кузбасском селе нет никакого табора, а всего лишь 17 представителей кочевого народа, о котором нелестно отзывался герой комедии «Большой куш».

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Местные СМИ настаивают, что жители села хотели устроить самосуд. Так, очевидец рассказала «Тайга.инфо», что «наши парни сжечь их хотели, кидали бутылки с бензином в окна», на что приезжие «пырнули двоих ножами».

Причина конфликта до сих пор выясняется. По версии, высказанной в местном паблике «ЧП Ленинск-Кузнецкий 112», истоки противостояния предлагают искать в неправильном отношении приезжих к местным девушкам, что якобы и возмутило жителей Подгорного.

Напомним, что это не первый раз, когда происходит стычка жителей небольшого населенного пункта и народа, о котором повествуется в советской картине «Табор уходит в небо». Так, 13 июня такой конфликт разгорелся в селе Чемодановка Пензенской области. Пострадали пять человек, а двое были госпитализированы. Один из них скончался на следующий день. В Чемодановку ввели ОМОН, после чего, как сообщали СМИ, населенный пункт покинул народ, о представителе которого было написано первое печатное произведение Максима Горького.