Пришёл, увидел, купил

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

В Пушкинском районе введён в эксплуатацию и поставлен на кадастровый учёт новый малоэтажном жилой комплекс «Образцовый квартал 4». Строительная компания «Терминал-Ресурс» сдала объект с опережением срока. Продажа оставшихся квартир производится по договору купли-продажи.

Многие покупатели новостроек признаются, что предпочли приобрести жильё в уже построенном доме или на этапе высокой готовности. Строящееся жильё стоит дешевле, но спокойный сон и скорый доступ к собственной жилплощади бесценны. Разница компенсируется инфляцией и тем, что больше не придётся платить за аренду. Немаловажный фактор при принятии решения – возможность увидеть готовую квартиру «вживую». Тем более компания «Терминал-Ресурс» демонстрирует покупателям любую заинтересовавшую квартиру.

Александр и София, новосёлы ЖК «Образцовый квартал 4»:



– В офисе отдела продаж мы озвучили свои пожелания менеджеру. Рассмотрели предложенные планировки, этаж, выбрали ориентацию по сторонам света. Но окончательное решение приняли, когда пришли в квартиру. На месте оценили панорамное остекление и двухкамерные стеклопакеты, ощутили размеры квартиры и балкона, высоту потолков. В результате выбрали мансардный этаж, высота у нас от 2,75 до 4,4 м. Понравилось, что для отопления применены тёплые водяные полы. Это практично и выгодно. В процессе просмотра мы убедились и в качестве строительства, и в благоустройстве двора, увидели просторные стильные места общего пользования с лифтами.

Застройщик учитывает мировую практику и предлагает покупателям квартиры свободной планировки без чистовой отделки. Покупатели жилья класса комфорт предпочитают разрабатывать индивидуальный дизайн-проект и контролировать ремонт лично. Застрощиком в «Образцовых кварталах» выполнены сложные «черновые» работы – сделана стяжка пола и выполнена электроразводка.

СК «Терминал- Ресурс» – квартиры в готовых и строящихся домах: г. Санкт-Петербург, ул. Кокколевская, д.1, литера А. (рядом с «Образцовыми кварталами»), тел. (812) 719 19 19, www.devcent.ru.

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya