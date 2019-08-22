Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+19°C
/ Завтра: +19
$ 65.62р
72.83р
12:48 22.08.2019
Расширенный поиск

Происшествия
22.08.2019 11:13
Печать

В Ропше под боком у химпроизводства притаилась нарколаборатория. «Дизайнерское» зелье выносили канистрами

Оперативники отдела по контролю за оборотом наркотиков (КОН) выселили лабораторию, квартировавшую в шаге от лакокрасочного производства в Ленобласти. Сильный химический запах от соседей должен был перебивать зловоние от производства запрещенных веществ в промышленных масштабах, но в итоге тайное стало явным.

Как сообщает 22 августа ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), с обысками в посёлок Ропша в Ломоносовском районе оперативники нагрянули два дня назад. Ревизии подвергся ангар на Красносельском шоссе, 46. Как и на соседнем лакокрасочном предприятии, здесь работали с химией, но нелегальной. 

Добычей полиции стала оборудованная лаборатория с реактивами и сорок канистр на 800 литров. Исследование одной из них показало, что внутри – жидкая смесь наркотика, называемого «дизайнерским» из-за сложного состава. В сухом остатке его набралось полкилограмма.

В роли местного Уолтера Уайта следствие видит жителя Фрунзенского района Петербурга. Химик на днях отметил 30-летие, уголовное дело о покушении на сбыт в особо крупном размере можно считать немного запоздалым подарком на юбилей. Санкции части 5 статьи 228.1 УК – до двадцати лет лишения свободы. Мужчина задержан на двое суток.

 

Реклама

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
фото: Компания "Петромакс"
22.08.2019 12:00

Спрос на грузовые шины из Китая продолжает расти

Петербургская компания «Петромакс» в первой половине 2019 года реализовала в России порядка 19 000 грузовых шин Aeolus – одного из ведущих китайских брендов в сегменте крупногабаритного транспорта. По данным компании рост продаж шин этой марки составил 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
ПСК
22.08.2019 11:41

ГК «ПСК» приступила к монолитным работам комплекса START

В апарт-комплексе START, который ГК возводит на пр-те Энгельса, начались монолитные работы. В первой и третьей секциях проекта строители завершили установку свайного поля и сейчас заливают фундаментные плиты. Скоро здесь появятся первые этажи всех трёх корпусов здания.
«Петербургская Недвижимость»
22.08.2019 10:57

«Петербургская Недвижимость» признана стратегическим партнером ВТБ

Банк ВТБ вручил «Петербургской Недвижимости» награду в номинации «Стратегический партнер».
фото предоставлено компанией ООО "Ай Ти Эйч"
21.08.2019 17:00

V конференция HotelCIO Exchange пройдет в Санкт-Петербурге 19 сентября

Конференция HotelCIO Exchange - встреча сотрудников ИТ служб независимых и сетевых отелей, а также сотрудников ИТ подразделений операторов, с целью обмена знаниями и взаимодействия по целому ряду важных вопросов, стоящих перед отраслью.
ГК «Ленстройтрест»
21.08.2019 14:43

Корпус 9 финского городка «Юттери» готовится ко вводу в эксплуатацию

ГК «Ленстройтрест» получила заключение о соответствии дома 9 квартала «Юттери» требованиям проектной документации и энергетической эффективности. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на сентябрь текущего года.
Группа ЦДС
21.08.2019 14:20

До 31 августа Группа ЦДС дарит эксклюзивную отделку в ЦДС «Московский»

В честь своего 20-летия Группа ЦДС запускает уникальную акцию, в рамках которой покупатели любой квартиры жилом комплексе ЦДС «Московский» (корпус 3) получают в подарок расширенный пакет отделки LifeStyle. Акция продлится 11 дней – с 21 по 31 августа.
ГК «Эталон»
21.08.2019 11:59

ЖК «Галактика.Премиум» от «Эталон ЛенСпецСМУ» аккредитован еще одним банком

Банк «Россия» аккредитовал ЖК «Галактика.Премиум», который «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в престижном Московском районе по адресу: ул. Малая Митрофаньевская, участок 38.
ПАО «Группа ЛСР»
21.08.2019 11:19

«Морская набережная»: старт продаж евроквартир в доме №7

«Группа ЛСР» обновила предложение в жилом комплексе «Морская набережная». Начались продажи в доме №7, включающем 179 квартир площадью от 37 до 98 кв. м. Минимальная цена квадратного метра – от 108 тыс. рублей.
«Лидер Групп»
21.08.2019 10:28

ЖК LENINGRAD стал участником конкурса «Золотой Трезини 2019»

Архитектурно-дизайнерский конкурс «Золотой Трезини» ежегодно отмечает лучшие строительные проекты России. В этом году в номинации «Лучший проект жилого комплекса премиум- или бизнес-класса» заявлен знаковый ЖК LENINGRAD.
Setl City
20.08.2019 18:07

«Петербургская Недвижимость» предлагает квартиры в элитном ЖК Stockholm со скидкой 20%

В августе компания предоставляет скидку 20% на квартиры в готовом ЖК премиум-класса Stockholm, который построен напротив Елагина острова. Предложение распространяется на десять эксклюзивных вариантов площадью от 104 до 236 кв. метров.
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
20.08.2019 18:00

Когда все квартиры образцовые

Строительная компания «Терминал-Ресурс» даёт возможность убедиться в высоком качестве любой квартиры в построенном доме. Покупателям квартир в «Образцовых кварталах» демонстрируют реальную понравившуюся квартиру, а не шоу-рум.
ГК «Эталон»
20.08.2019 17:34

Объекты «Эталон ЛенСпецСМУ» аккредитованы еще одним банком по программе «Военная ипотека»

ПАО Банк «ФК Открытие» аккредитовал по программе «Военная ипотека» корпус 4.7-3 квартала «Галактика» и ЖК «Охта Хаус», которые возводит АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»).