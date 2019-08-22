В Ропше под боком у химпроизводства притаилась нарколаборатория. «Дизайнерское» зелье выносили канистрами

Оперативники отдела по контролю за оборотом наркотиков (КОН) выселили лабораторию, квартировавшую в шаге от лакокрасочного производства в Ленобласти. Сильный химический запах от соседей должен был перебивать зловоние от производства запрещенных веществ в промышленных масштабах, но в итоге тайное стало явным.

Как сообщает 22 августа ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), с обысками в посёлок Ропша в Ломоносовском районе оперативники нагрянули два дня назад. Ревизии подвергся ангар на Красносельском шоссе, 46. Как и на соседнем лакокрасочном предприятии, здесь работали с химией, но нелегальной.

Добычей полиции стала оборудованная лаборатория с реактивами и сорок канистр на 800 литров. Исследование одной из них показало, что внутри – жидкая смесь наркотика, называемого «дизайнерским» из-за сложного состава. В сухом остатке его набралось полкилограмма.

В роли местного Уолтера Уайта следствие видит жителя Фрунзенского района Петербурга. Химик на днях отметил 30-летие, уголовное дело о покушении на сбыт в особо крупном размере можно считать немного запоздалым подарком на юбилей. Санкции части 5 статьи 228.1 УК – до двадцати лет лишения свободы. Мужчина задержан на двое суток.