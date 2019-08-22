«Петербургская Недвижимость» признана стратегическим партнером ВТБ

«Петербургская Недвижимость»

Банк ВТБ вручил «Петербургской Недвижимости» награду в номинации «Стратегический партнер».

«Петербургская Недвижимость» и банк ВТБ сотрудничают с 2007 года. За это время компании совместно разработали для клиентов множество удобных сервисов и предложений: среди них специальные условия кредитования, ускоренное рассмотрение заявки на ипотеку и другие услуги. По эксклюзивной партнерской программе покупатели квартир в жилых комплексах Setl Group могут оформить в ВТБ ипотеку по сниженной ставке.

У всех объектов Setl Group есть аккредитация от ВТБ к моменту выхода в продажу. Это позволяет клиентам приобретать квартиру по стартовой цене и оформлять ипотеку со специальной ставкой.

«Между Банком ВТБ (ПАО) и «Петербургской Недвижимостью» выстроены многолетние прочные партнерские отношения. Отлично налажена схема взаимодействия по ипотечному бизнесу, в рамках которой заявка подается дистанционно по защищенным каналам и далее быстро принимается решение. Фактически клиент приходит в Банк только на подписание кредитного договора.

С каждым годом Банк ВТБ совершенствует процесс выдачи ипотечных кредитов чтобы соответствовать требованиям самых взыскательных клиентов», — комментирует Начальник Отдела по работе с партнерами Управления розничных продаж по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Банка ВТБ (ПАО) Галина Парфенова.

«Петербургская Недвижимость» — продавец строящегося жилья в Петербурге и Ленобласти. Компания предлагает клиентам квартиры от 40 застройщиков, выступает эксклюзивным брокером всех объектов Setl Group и сотрудничает с 20 ведущими банками. Услуги по подбору жилого комплекса, квартир, оформлению ипотеки и юридическому сопровождению сделки бесплатны для покупателей.

ПАО Банк ВТБ лицензия Центрального банка № 1000 от 08.07.2015г.

Справка о холдинге Setl Group

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»