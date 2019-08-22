СК показал выгоревшую каюту «Петра Чайковского». Огонь могла вызвать вредная привычка

По одной из версий следствия пожар на теплоходе «Пётр Чайковский» мог возникнуть из-за неосторожного обращения с огнём членов экипажа. Об этом «Фонтанке» рассказали в пресс-службе Северо-Западного управления СК на транспорте 22 августа.

«Версию с курением отрабатываем в том числе», — добавил собеседник.

Теплоход «Пётр Чайковский» находится в управлении компании «Донинтурфлот». В её распоряжении есть ещё девять судов. По данным СПАРК, ОАО «Донинтурфлот» зарегистрировано в Ростове-на-Дону. Владельцем компании является «Макропроф Директ Лимитед» с кипрской пропиской. «Фонтанка» попыталась дозвониться в приёмную «Донинтурфлот», после нескольких гудков телефон отключили.

Пожар на теплоходе «Пётр Чайковский» возник в каюте бортмеханика. Мужчину не удалось спасти, он скончался в машине скорой помощи. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека»).