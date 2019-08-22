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Общество
22.08.2019 11:02
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«Левада-центр»: 79% россиян не верят, что могут влиять на принятие государственных решений

Подавляющее большинство россиян не видят своей роли в принятии государственных решений. 46% граждан ответили «определённо нет» на вопрос «могут ли они влиять». Ещё 33% сказали «скорее, нет». В собственное участие в принятии решений на уровне государства верит каждый тридцать третий россиянин (3%). Каждый шестой (16%) считает, что его мнение учитывается в «какой-то мере». Об этом 22 августа сообщает «Левада-центр». 

В то же время социологи фиксируют более заметную долю оптимистов, которые верят в работоспособность на региональном уровне прописанного в Конституции РФ положения о том, что вся власть принадлежит многонациональному народу, а стало быть, народу и решать, какие шаги должны делать чиновники. Каждый третий верит, что в своём регионе и городе его мнение учитывается властями. Из них 6% ответили «определенно да», ещё 25% россиян видят чувствительность власти к своим чаяниями «в какой-то мере». Но и на региональном уровне пессимистов большинство – 66%. Из них «определенно нет» ответили 37% респондентов.

Фото: levada.ru
Фото: levada.ru

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Социологи выяснили, что пессимизм россиян напрямую связан с возрастом респондентов и уровнем их образования. Чем меньше россияне сталкивались с реальностью в силу своей юности, тем активнее они верят в свою роль в принятии решений на уровне страны. В свою значимость верит 31% граждан до 24 лет и лишь 16% после 55 лет. 22% оптимистов имеют высшее образование. Среднее – 18%.

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У пессимистов же разница по возрастам не столь велика. 68% до 24 лет не верят в силу своего голоса во внутренней политике РФ. Среди людей старшее 55 лет таких уже 81%.

АНО «Левада-центр» принудительно внесена в список иностранных агентов Минюста. Руководство независимой от государства соцслужбы с этим не согласно. Директор центра Лев Гудков говорил об этом в том числе в интервью «Фонтанке»

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