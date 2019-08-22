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Город
22.08.2019 11:40
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Купеческий дом, кузнечный цех и флигели на Васильевском взяты под госохрану

Несколько зданий в Петербурге пополнили реестр объектов культурного наследия регионального значения. Об этом 22 августа сообщает комитет по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры. 

Дом купца Михаила Захарова в Большом Казачьем переулке, 6 А, был построен в 1903 году в Донской казачьей слободе Петербурга. Рядом с огородами казаков появился пятиэтажный доходный дом на высоком подвале. Здание в стиле поздней эклектики – типичный образец этого направления в архитектуре Северной столицы. До наших дней сохранились многие элементы фасада, а также метлахская плитка пола и подлинное оформление стен входного тамбура, наружная двустворчатая дверь.

Дом купца Михаила Захарова
Дом купца Михаила Захарова

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Также стали региональными памятниками два жилых флигеля на Васильевском острове – ныне дома по 4-й линии, 39, литеры Б и В. Они ценны как образцы городских жилых домов XVIII века. «Это редкий пример городского жилого комплекса, в котором главный дом, располагающийся в центре участка, был деревянным, а боковые флигели – каменными», – отметили в КГИОП. В 1820-е годы в главном доме снимал квартиру скульптор Павел Соколов, принимавший участие в оформлении Банковского, Львиного и Египетского мостов. По его моделям были выполнены чугунные отливки фигур львов, грифонов и сфинксов.

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«Два жилых флигеля» (4-я линия В.О., д. 39, лит. Б, В)
«Два жилых флигеля» (4-я линия В.О., д. 39, лит. Б, В)

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Кузнечный цех Государственного механического завода им. Карла Маркса (Большой Сампсониевский проспект, 66 О) был построен в 1928 году по проекту архитектора Льва Шишко. Он интересен как яркий пример реализации строительных приемов и технологий первой трети XX века. До наших дней удалось сохранить бетонный каркас, кирпичное заполнение, бетонные своды, световые фонари, лестницу. А также оконные заполнения с мелкой расстекловкой.

Кузнечный цех б. завода «Новый Лесснер»
Кузнечный цех б. завода «Новый Лесснер»

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Дом на Миллионной улице, 6А, сейчас многоквартирный жилой дом, а строился он как конюшенный двор с домом для прислуги при дворце великого князя Михаила Николаевича. Застройка этого участка началась еще при Петре. В 1860-е годы участок перестроили под служебный корпус и конюшенный двор Ново-Михайловского дворца, построенного в это же время к свадьбе великого князя Михаила Николаевича и баденской принцессы Цецилии Августы. Работы вел придворный архитектор Андрей Штакеншнейдер. 

Конюшенный двор с домом для прислуги при дворце вел. кн. Михаила Николаевича на Миллионной ул., 6
Конюшенный двор с домом для прислуги при дворце вел. кн. Михаила Николаевича на Миллионной ул., 6

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Одновременно в статусе памятников отказано двум жилым домам и казарменным постройкам в Кронштадте как не сохранившим исторические решения и не имеющим значимой мемориальной ценности.  Это дом П. Романова на улице Лебедева, 5 А; дом Д. Никитина на улице Карла Маркса, 13 А; казарма на Кронштадтском шоссе, 2 А, и комплекс казарменных построек на улице Мартынова, 8, литеры А, Б, В.

Купеческий дом, кузнечный цех и флигели на Васильевском взяты под госохрану

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