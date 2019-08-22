В Колпино пожар накалил обстановку в квартире. Хозяин в исподнем повис на окне

Квартирный пожар нарушил утреннее спокойствие в Колпино 22 августа. Огонь охватил жилплощадь в 14-м доме по улице Красных Партизан. Об этом «Фонтанке» рассказали очевидцы.

На присланном в редакцию снимке видно, что возгорание возникло в квартире на четвёртом этаже панельной многоэтажки. Хозяин, спасая свою жизнь, повис на окне. Из одежды на мужчине оказались только трусы.

В пресс-службе МЧС Петербурга отметили, что сообщение о возгорании в ведомство поступило в 10:04. Пламя полыхало на кухне в трёхкомнатной квартире. К 10:31 пожар локализовали. Повисшего на окне горожанина вернули на землю с помощью лестницы. Мужчину 1997 года рождения госпитализировали с отравлением угарным газом в НИИ скорой помощи.