Украина может выдать России задержанных россиян. Трое уже проходят процедуру оформления обмена

Граждане РФ на Украине сейчас проходят процедуру оформления обмена, дата которого пока неизвестна. Об этом 22 августа рассказал адвокат Валентин Рыбин.

«Мои подзащитные проходят юридическую процедуру оформления обмена. Обмен должен состояться в самое ближайшее время», – цитирует Рыбина ТАСС.

По его словам, украинская сторона готова обменять Максима Одинцова, Александра Баранова и Евгения Мефедова.

Баранов и Одинцов в феврале прошлого года были признаны виновными в госизмене, получив 13 и 14 лет лишения свободы. Мефедов является обвиняемым в деле о беспорядках на Греческой площади в Одессе, которые произошли в мае 2014 года. В начале этой недели он вышел из украинского СИЗО под залог.

Вчера, 21 августа, появилась информация о том, что Россия также может отправить на родину осужденных украинцев. При этом Мосгорсуд накануне оставил под арестом семерых членов экипажей кораблей ВМС Украины, которых задержали после инцидента в Керченском проливе.