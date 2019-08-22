Больше половины петербуржцев не поддерживают идею штрафовать курильщиков на работе

Больше половины петербуржцев не поддерживают идею штрафовать курильщиков на работе. Большинство горожан уверены, что меры, предложенные Минздравом, не помогут в борьбе с курением.

Портал по поиску работы «Зарплата.ру» опросил 720 петербуржцев, итоги исследования опубликованы 22 августа. Как выяснили социологи, 57% опрошенных заявили, что не поддерживают предложение Минздрава по разработке работодателями инструмента сокращения курения среди сотрудников за счет поощрений или штрафов. А 43% отметили, что были бы не против, если бы курящих сотрудников начали штрафовать, а некурящих – финансово поощрять.

Ожидаемо, большинство из тех, кто выступил против такой инициативы (72%), курят. Среди тех, кто поддержал идею штрафов, 88% – некурящие петербуржцы.

При этом больше всего противников подобных мер оказалось в сферах IT, строительства и недвижимости. А вот «за» в первую очередь высказались работники промышленности, образования и науки.

Большинство жителей Санкт-Петербурга – 66% – уверены, что введение таких правил все равно не поможет сократить количество курильщиков, а лишь увеличит скрытность людей на работе.