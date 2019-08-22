Пожар на теплоходе «Пётр Чайковский» стал уголовным делом. Бортмеханик скончался из-за преступной неосторожности

После смертельного пожара на теплоходе «Пётр Чайковский» возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного управления Следственного комитета на транспорте 22 августа.

Возгорание в каюте механика квалифицировали по ч. 2 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Пламя на борту теплохода «Пётр Чайковский» разгорелось в 5:30. На сушу эвакуировали 320 человек. К 6:10 возгорание локализовали. В результате пожара пострадал 25-летний бортмеханик, мужчина скончался в машине скорой помощи.

На Соляной причал выехал Санкт-Петербургский транспортный прокурор Игорь Лепехин с заместителем.