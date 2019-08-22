Мамаев не оплатил налоги почти на полмиллиона рублей

Павел Мамаев не оплатил налог на 434 тыс. руб., следует из базы данных должников на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Фамилия, имя, отчество, место рождения — Подольский район Московской области, поселок Шишкин Лес — совпадают с личными данными полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, который отбывает наказание в колонии под Белгородом.

Исполнительное производство было возбуждено 27 мая 2019 года по решению судебного участка Черемушкинского суда. Предметом исполнения указано взыскание налогов и сборов на сумму 434 тыс. руб.

8 мая Кокорин получил полтора года колонии общего режима, его брат Кирилл столько же. Мамаев и четвертый фигурант, Александр Протасовицкий, приговорены к году и пяти месяцам каждый. Разлучать их не стали. Потерпевшими по делу проходили водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института НАМИ Сергей Гайсин. В октябре 2018 года они были избиты у ночного клуба «Эгоист» и в кафе «Кофемания» в российской столице. 13 июня Мосгорсуд отменил приговор суда первой инстанции для футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева и вынес новый. В новый приговор добавили пункт «а» части 1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»). Признать оружием стул, которым футболисты били чиновника Дениса Пака в «Кофемании», просила прокуратура. Сроки наказания футболистам остались прежними.