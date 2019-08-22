Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+19°C
/ Завтра: +19
$ 66.26р
73.50р
10:41 22.08.2019
Расширенный поиск

Общество
22.08.2019 09:57
Печать

Мамаев не оплатил налоги почти на полмиллиона рублей

Павел Мамаев не оплатил налог на 434 тыс. руб., следует из базы данных должников на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Фамилия, имя, отчество, место рождения — Подольский район Московской области, поселок Шишкин Лес — совпадают с личными данными полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, который отбывает наказание в колонии под Белгородом.

Исполнительное производство было возбуждено 27 мая 2019 года по решению судебного участка Черемушкинского суда. Предметом исполнения указано взыскание налогов и сборов на сумму 434 тыс. руб.

8 мая Кокорин получил полтора года колонии общего режима, его брат Кирилл столько же. Мамаев и четвертый фигурант, Александр Протасовицкий, приговорены к году и пяти месяцам каждый. Разлучать их не стали. Потерпевшими по делу проходили водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института НАМИ Сергей Гайсин. В октябре 2018 года они были избиты у ночного клуба «Эгоист» и в кафе «Кофемания» в российской столице. 13 июня Мосгорсуд отменил приговор суда первой инстанции для футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева и вынес новый. В новый приговор добавили пункт «а» части 1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»). Признать оружием стул, которым футболисты били чиновника Дениса Пака в «Кофемании», просила прокуратура. Сроки наказания футболистам остались прежними.

Реклама

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
фото предоставлено компанией ООО "Ай Ти Эйч"
21.08.2019 17:00

V конференция HotelCIO Exchange пройдет в Санкт-Петербурге 19 сентября

Конференция HotelCIO Exchange - встреча сотрудников ИТ служб независимых и сетевых отелей, а также сотрудников ИТ подразделений операторов, с целью обмена знаниями и взаимодействия по целому ряду важных вопросов, стоящих перед отраслью.
ГК «Ленстройтрест»
21.08.2019 14:43

Корпус 9 финского городка «Юттери» готовится ко вводу в эксплуатацию

ГК «Ленстройтрест» получила заключение о соответствии дома 9 квартала «Юттери» требованиям проектной документации и энергетической эффективности. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на сентябрь текущего года.
Группа ЦДС
21.08.2019 14:20

До 31 августа Группа ЦДС дарит эксклюзивную отделку в ЦДС «Московский»

В честь своего 20-летия Группа ЦДС запускает уникальную акцию, в рамках которой покупатели любой квартиры жилом комплексе ЦДС «Московский» (корпус 3) получают в подарок расширенный пакет отделки LifeStyle. Акция продлится 11 дней – с 21 по 31 августа.
ГК «Эталон»
21.08.2019 11:59

ЖК «Галактика.Премиум» от «Эталон ЛенСпецСМУ» аккредитован еще одним банком

Банк «Россия» аккредитовал ЖК «Галактика.Премиум», который «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в престижном Московском районе по адресу: ул. Малая Митрофаньевская, участок 38.
ПАО «Группа ЛСР»
21.08.2019 11:19

«Морская набережная»: старт продаж евроквартир в доме №7

«Группа ЛСР» обновила предложение в жилом комплексе «Морская набережная». Начались продажи в доме №7, включающем 179 квартир площадью от 37 до 98 кв. м. Минимальная цена квадратного метра – от 108 тыс. рублей.
«Лидер Групп»
21.08.2019 10:28

ЖК LENINGRAD стал участником конкурса «Золотой Трезини 2019»

Архитектурно-дизайнерский конкурс «Золотой Трезини» ежегодно отмечает лучшие строительные проекты России. В этом году в номинации «Лучший проект жилого комплекса премиум- или бизнес-класса» заявлен знаковый ЖК LENINGRAD.
Setl City
20.08.2019 18:07

«Петербургская Недвижимость» предлагает квартиры в элитном ЖК Stockholm со скидкой 20%

В августе компания предоставляет скидку 20% на квартиры в готовом ЖК премиум-класса Stockholm, который построен напротив Елагина острова. Предложение распространяется на десять эксклюзивных вариантов площадью от 104 до 236 кв. метров.
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
20.08.2019 18:00

Когда все квартиры образцовые

Строительная компания «Терминал-Ресурс» даёт возможность убедиться в высоком качестве любой квартиры в построенном доме. Покупателям квартир в «Образцовых кварталах» демонстрируют реальную понравившуюся квартиру, а не шоу-рум.
ГК «Эталон»
20.08.2019 17:34

Объекты «Эталон ЛенСпецСМУ» аккредитованы еще одним банком по программе «Военная ипотека»

ПАО Банк «ФК Открытие» аккредитовал по программе «Военная ипотека» корпус 4.7-3 квартала «Галактика» и ЖК «Охта Хаус», которые возводит АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»).
ПСК
20.08.2019 15:30

ПСК приступил к монолитным работам в ЖК Nobelius

ГК «ПСК» завершила нулевой цикл работ на строительной площадке ЖК Nobelius в исторической части Выборгского района. Строители приступили к основному этапу работ согласно общему графику.
ПАО «Группа ЛСР»
20.08.2019 15:16

«Группа ЛСР» сдала в эксплуатацию два дома в «Цивилизации»

«Группа ЛСР» получила разрешение на ввод сразу двух корпусов в жилом комплексе комфорт-класса «Цивилизация», который компания строит в Невском районе Санкт-Петербурга.
20.08.2019 15:11

«Алмаз – Антей» оснастил новейшим оборудованием аэропорт «Гагарин»

«Алмаз – Антей», совместно с предприятиями российской промышленности, выполнил работы по техническому оснащению нового аэропорта «Гагарин» в Саратове. С 20 августа 2019 года аэропорт начинает плановые полёты и обслуживание пассажиров.