Двое из Ставрополья силой добились карьерного роста. Похищенный в Петербурге генеральный директор под дулом пистолета снял с себя полномочия

Зародившийся только на документах бизнес стал причиной насильственного общения в Петербурге. Расписаться под собственным увольнением управленца заставили с помощью оружия.

Как сообщает ИА «Журналистские расследования» (АЖУР) 22 августа, накануне сотрудники полиции задержали предполагаемых похитителей бывшего генерального директора строительной компании «Атлант групп». 26-летнего уроженца Владивостока лишили свободы 29 июля. На Комендантском проспекте мужчину затолкали в «Форд Фокус», пристегнули наручниками к двери машины и отвезли в квартиру на улицу Солдата Корзуна. Взаперти заложника продержали сутки, пока он не согласился отказаться от своей должности генерального директора и не переоформил документы на одного из похитителей. Свежеиспечённого управленца и его помощника задержали. Оба они приехали в Петербург из села Кочубеевское Ставропольского края. Дома у предполагаемых похитителей изъяли травматический пистолет.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Вымогательство» и «Похищение человека». Пострадавший отметился в базе судебных приставов. В родном Владивостоке у него остались долги, в том числе непогашенное взыскание за заложенное имущество в размере 831 тысячи рублей. Компания «Атлант групп», ставшая яблоком раздора, была зарегистрирована 26 июля текущего года, в каких-либо сделках поучаствовать не успела.