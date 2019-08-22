СМИ: Сбербанк начал переговоры о покупке еще одной из топ-10 компаний Рунета

Сбербанк, совладелец Rambler Group и партнер «Яндекса» и Mail.Ru Group, может получить долю еще в одном популярном сервисе Рунета. Госбанк ведет переговоры о покупке системы 2ГИС, пишет 22 августа РБК.

О переговорах Сбербанка с владельцами 2ГИС о вхождении в капитал этого картографического сервиса РБК рассказали два источника, знакомых с планами госбанка. Топ-менеджер крупной интернет-компании, в свою очередь, утверждает, что именно собственники 2ГИС выходили к инвесторам с предложением о продаже бизнеса.

2ГИС, согласно измерениям Mediascope, входит в топ-10 работающих в Рунете холдингов. В июне 2018 года его ежемесячная всероссийская аудитория на десктопах и мобильных устройствах равнялась 19,7 млн человек, проживающих в крупных городах. Аналогичный показатель всех проектов самого Сбербанка — 35,4 млн человек.

Разработчик сервиса — новосибирское ООО «Дубльгис» — был зарегистрирован как отдельное юрлицо в июле 2004 года. До этого проект был частью компании «Техноград плюс», которая занималась производством профессиональных геоинформационных систем. Основатель 2ГИС Александр Сысоев сейчас является гендиректором ООО «Дубльгис», учредителем которого выступает кипрская 2Gis Ltd.