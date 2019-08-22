СМИ: Минфин может повысить налоговую нагрузку на нефтяников. За льготы двум компаниям заплатит вся отрасль

Минфин России может увеличить налоговую нагрузку на всю нефтяную отрасль, чтобы компенсировать 600 миллиардов рублей выпадающих доходов бюджета, возникающих в случае предоставления налоговых льгот «Роснефти» и «Газпром нефти» для Приобского месторождения. Об этом 22 августа пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Как сообщает издание, запасы Приобского месторождения считаются трудноизвлекаемыми, поэтому «Роснефть» просит десятилетний вычет по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на 46 миллиардов рублей в год, «Газпром нефть» — вычет на 13,5 миллиарда рублей в год с 2020 года.

По словам собеседников газеты, для компенсации Минфин рассматривает дополнительное повышение НДПИ на нефть и введение НДПИ на попутный нефтяной газ (ПНГ), который является побочным продуктом нефтедобычи. Необходимый объем повышения и размер НДПИ на ПНГ не называется.

Как уточнили в Минфине РФ, предоставление льгот Приобскому месторождению «прорабатывается». Ведомство в этом году уже использовало повышение НДПИ для компенсации выпадающих доходов бюджета, возникших в результате увеличения компенсаций нефтекомпаниям за поставку топлива на внутренний рынок.

Источник издания отмечает, что вводить НДПИ на ПНГ абсурдно: он является побочным продуктом и нигде в мире не облагается налогом. По мнению другого собеседника, идея Минфина может вызвать раскол в отрасли, поскольку льготы получают две компании, а расплачиваться придется всем остальным.