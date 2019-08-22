Пентагон предложил включить все новое оружие России в СНВ

Россия, «очевидно», расширяет свой стратегический ядерный потенциал, и все ее новое оружие должно быть включено в Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) в случае его продления. Такое мнение высказал глава Пентагона Марк Эспер.

«Мы говорим: послушайте, если будет продление договора СНВ-3, то мы должны обеспечить, чтобы он включал все новое оружие, которое стремится получить Россия», — цитирует 22 августа Эспера РБК со ссылкой на Fox News

Он добавил, что в данный момент у России есть нацеленные на Европу крылатые ракеты с, предположительно, ядерными боеголовками. Глава Пентагона заявил об этом, комментируя взрыв на военном полигоне в Архангельской области, в результате которого погибли несколько сотрудников «Росатома».

Однако главной угрозой для США Эспер в долгосрочной перспективе счел Китай. По его мнению, в пользу КНР говорят сильная экономика, политический вес и амбиции.

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В середине августа, после официального выхода Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, США провели испытание крылатой ракеты, которая выходит за рамки соглашения. Официальный представитель Пентагона Роберт Калвер утверждал, что Соединенные Штаты начали разработку ракет наземного базирования и баллистических ракет только после приостановления своих обязательств. В Москве считают, что запуск является свидетельством долгой подготовки США к срыву договора.

В ходе послания Федеральному собранию в марте 2018 года президент Владимир Путин показал новейшее российское оружие, в том числе ракетные комплексы «Сармат» и «Авангард», крылатые ракеты с ядерно-энергетическими установками, а также авиационный ракетный комплекс «Кинжал». В феврале генерал ВВС США Джон Хайтен говорил, что многие российские системы, показанные Путиным, выходят за рамки СНВ-3. Он также призвал включить в договор все новое ядерное оружие России.

СНВ-3 был подписан экс-президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой в 2010 году. Он вступил в силу в феврале 2011 года и истекает в начале 2021 года. США допускали, что соглашение может быть не продлено.