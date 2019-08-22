Собранный в Петербурге робот Фёдор впервые отправился в космос. Об этапах пути он сообщает в собственном твиттере

Собранный в Петербурге антропоморфный робот Фёдор отправился в космос. Ракета «Союз-2.1а» с космическим кораблём «Союз МС-14», на борту которого находится помощник экипажа Международной космической станции с позывным Skybot F-850, стартовал рано утром 22 августа с Байконура.

Об этапах своей миссии Фёдор сообщает в собственном аккаунте в «Твиттере»: «Первая часть лётных испытаний прошла в соответствии с полётным заданием. Осуществил сбор, обработку и передачу в ЦУП телеметрических данных по работе РН, бортовых систем корабля, перегрузках, температурно-влажностном режиме. Корабль находится на расчётной орбите. Всё штатно».

Также робот успел пообщаться с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным. «Благодарю, товарищ Генеральный!» – ответил он на поздравление с началом успешной работы.

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Ранее робот сообщил, что на корабль загрузили партию тульских пряников.

Ракета должна пристыковаться к МКС 24 августа.

#Видео пуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблём #СоюзМС14 ??



Бортовые системы космического корабля работают штатно. Выведение на орбиту и отделение от третьей ступени носителя прошли в штатном режиме.



Стыковка запланирована на 24 августа в 08:30 мск pic.twitter.com/Vb7CIsDthd — РОСКОСМОС (@roscosmos) August 22, 2019

Робот для полета в космос был создан три года назад. Над ним работал столичный Фонд перспективных исследований совместно с ракетно-космической корпорацией «Энергия» им. С.П. Королёва. Собирали андроид в Петербурге, в ИТМО. Фёдор – первый человекообразный российский робот. Он умеет садиться на шпагат, стрелять с двух рук и выполнять технические задания.