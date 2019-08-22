Зеленский назвал условия для возвращения России в G8

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что условием для возвращения России в G8 является передача Крыма, освобождение украинских политзаключенных и арестованных моряков, а также прекращение боевых действий в Донбассе.

«Возвращение Крыма, прекращение боевых действий в Донбассе и освобождение более 100 политических и украинских моряков, которых удерживает Кремль, станет действительно серьезным сигналом миру о том, что Россия готова принять свое место в повестке дня высокой дипломатии», — написал Зеленский 22 августа в Facebook.

По его словам, с марта 2014 года, когда членство России в G8 было приостановлено, ситуация не изменилась — Крым так и не вернулся в состав Украины, а в Донбассе по-прежнему идут боевые действия.

Формат «большой восьмерки» существовал с 1998 года, в G8 входили Россия, Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. После присоединения Крыма в 2014 году западные страны объявили о прекращении своего участия в «восьмерке» и переходу к формату G7, с тем же составом, за исключением России.

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Как добавляет РБК, накануне президент Франции Эмманюэль Макрон позвонил американскому лидеру Дональду Трампу и предложил пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году. Официально эту информацию не подтвердили. Сам Трамп ранее уже высказывался в поддержку возврата России в G8.

Макрон позже назвал возвращение к формату G8 ошибкой, отметив, что приглашение России на саммит могут расценить как признак слабости. При этом он допустил возвращение страны в международный клуб в будущем.