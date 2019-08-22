В Подмосковье перевернулся автобус из Пскова. Водитель уснул за рулем

В Подмосковье перевернулся пассажирский автобус, в результате чего пострадали восемь человек. Об этом 22 августа сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД России.

Представитель Госавтоинспекции рассказал, что авария произошла в 06:30 мск на 69-м км автодороги М-9 «Балтия». Автобус Golden Dragon съехал с проезжей части и опрокинулся. В нем находились 14 пассажиров, которые направлялись из Пскова в Москву.

По данным ГИБДД, водитель уснул за рулем. На месте происшествия работают сотрудники полиции.