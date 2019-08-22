Утро на теплоходе «Пётр Чайковский» началось с пожара. На берег отравили 320 человек, один спастись не успел

Огонь охватил каюту на теплоходе «Пётр Чайковский», пришвартованном на Октябрьской набережной в Петербурге, ранним утром 22 августа.

Как рассказали в пресс-службе городского МЧС, сообщение о пожаре поступило в 5.30. Возгорание возникло в каюте механика, его площадь составила 13 квадратных метров. С теплохода эвакуировали 240 пассажиров и 80 человек персонала.

К 6.10 огонь локализовали. «Пожар ликвидирован от внутреннего пожарного трубопровода теплохода», — добавили в МЧС.

В результате пожара погиб один человек. По неподтверждённой информации, спасти не удалось бортмеханика, с каюты которого начался пожар.

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«Петр Чайковский»- четырехпалубный круизный речной теплоход проекта 301, построенный в Германии в 1977 году. Судно прошло переоборудование в 2000 году. Пассажировместимость 230 человек.

На сайтах туроператоров можно на йти информацию о том, что «Пётр Чайковский» совершает речные круизы с иностранными туристами на маршруте Москва — Санкт-Петербург и Санкт-Петербург — Москва. Управляет им компания «Донинтурфлот» из Ростова-на-Дону. При этом продажи круизов на теплоход «Петр Чайковский» в России не осуществляются.