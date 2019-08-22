Президент Франции считает возможным проведение нормандского саммита в ближайшие недели

Президент Франции Эммануэль Макрон надеется на проведение встречи в "нормандском формате" (Россия, Франция, Германия и Украина) в ближайшие недели в Париже, сообщает агентство Рейтер.

"Следующие несколько недель будут решающими, но я бы хотел провести встречу в "нормандском формате" в Париже в ближайшие недели", – приводит агентство слова Макрона. Французский президент также выразил мнение, что в ходе встречи сторонам удастся продвинуться "в новых обменах заключенными, по теме Донбасса, по вопросу демилитаризации".

Тема саммита в "нормандском формате" обсуждалась также во время встречи президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона.

"Нормандская четверка", включающая президентов Франции, РФ, Украины и канцлера ФРГ, после начала вооруженного конфликта в Донбассе весной 2014 года подписала документ, получивший название "Минские соглашения" – дорожную карту поэтапного прекращения противостояния Донбасса и Киева. Ни один из 10 пунктов этого соглашения украинскими властями до сих пор не выполнен. Новый президент Украины Владимир Зеленский, избранный в апреле нынешнего года, предложил идею пересмотра этого соглашения глав государств.