Макрон уточнил позицию по возвращению России в G8

Россия не может немедленно вернуться G8, так как это было бы демонстрацией слабости со стороны международного клуба, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая перед президентской ассоциацией прессы Франции, сообщает радиостанция Europe 1.

«Будет правильно, что в конечном итоге Россия сможет присоединиться к ‘’восьмерке’’, из которой она была исключена в 2014 году после вторжения в Крым… Говорить ‘’Россия безоговорочно должна завтра вернуться к столу'' – значит показывать слабость G7», — сказал Макрон.

Ранее телеканал CNN ранее сообщил, отмечало агентство Reuters, что в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом французский лидер Эммануэль Макрон предложил вернуть Россию в G8, однако источник Reuters не смог ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.

19 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что не видит возможности возвращения России в формат, пока он называется «Большая семерка». По его словам, Россия в любое время ждет в гости партнеров из стран «Большой семерки». Соответствующее заявление он сделал после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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20 августа Трамп заявил, что поддержал бы возвращение России в G8, если бы кто-нибудь предложил такой вариант. По его словам, «гораздо целесообразнее было бы, если бы России была там».

Позже канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе совместной пресс-конференции заявили, что не поддерживают возвращение России в G8, передавало Reuters.