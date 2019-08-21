Фёдор рвётся к звёздам. "Роскосмос" публикует предстартовые хлопоты андроида

Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала в Twitter снимки из космоса установленной на космодроме Байконур ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космическим кораблем "Союз МС-14", в котором своего старта ждёт робот "Федор".

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с космическим кораблем #СоюзМС14, установленная на стартовом комплексе космодрома Байконур.



Ждем всех завтра утром на прямой трансляции ??



? Снимки со спутника дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» pic.twitter.com/bqPfERVPCz — РОСКОСМОС (@roscosmos) 21 августа 2019 г.

"Ракета-носитель "Союз-2.1а" с космическим кораблем "Союз МС-14", установленная на стартовом комплексе космодрома Байконур", – подписаны снимки, сделанные с космического аппарата "Ресурс-П". Старт планируется на 6.38 мск в четверг.