Савченко: Украинцы выбрали не демократию, а авторитаризм

Депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке теракта в украинском парламенте, считает, что граждане страны в ходе июльской избирательной компании проголосовали не за демократию, а за авторитаризм.

"Мы, украинцы, выбрали на Украине далеко не демократию, а авторитаризм. Мы выбрали одного человека, которому дали 73% доверия, выбрали партию, которой дали 43% поддержки. Украинцы не разбирались в персоналиях, не хотели изучать программы, не хотели понимать, что у партии должна быть идеология республиканцев или демократов. Они хотели одного человека – батьку, хозяина, который придет и все решит", – заявила Савченко в среду в эфире телеканала "112.Украина".

По ее словам, оппозиции на Украине "больше нет", а контролировать работу правящей партии должно общество. "Если одна партия ("Слуга народа – ред.) будет дисциплинированно ходить в парламент, то остальной части парламента на работу можно просто не приходить, от них ничего не будет зависеть. Теперь украинцы должны радоваться, если они получают больше комитетов, больше полноты власти, потому что, в принципе, мы получаем эту власть, как народ, если они наши слуги", – подчеркнула Савченко.

Савченко на внеочередных парламентских выборах баллотировалась в одномандатном избирательном округе №51 в Донецкой области. Согласно данным ЦИК, по результатам обработки 100% протоколов за нее проголосовали восемь человек.

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Согласно данным ЦИК, "Слуга народа" получит 254 мандата в новой Раде, что позволит им создать однопартийное большинство. Впервые в истории Украины одна партия имеет необходимые 226 голосов для принятия решений, не привлекая при этом другие парламентские силы. Таким образом, партия Зеленского самостоятельно сможет формировать правительство.

Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля, по итогам которых партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набрала 43,16%. На втором месте идет "Оппозиционная платформа – за жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место занимает партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%.