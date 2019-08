Астронавты NASA завершили работы по установке нового стыковочного узла на МКС

Астронавты NASA Ник Хейг и Эндрю Морган в среду завершили работы по установке нового стыковочного узла на американском сегменте Harmony Международной космической станции (МКС). В 21:46 по московскому времени оба астронавта вернулись в шлюзовую камеру Quest.

After 6 hours 32 mins, today's spacewalk with @AstroHague & @AstroDrewMorgan concludes. During this time, they installed a new docking port to the @Space_Station that will allow @Commercial_Crew vehicles from @BoeingSpace & @SpaceX to launch future crew: https://t.co/qYGeJhFXFo