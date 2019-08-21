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Астронавты NASA завершили работы по установке нового стыковочного узла на МКС
Астронавты NASA Ник Хейг и Эндрю Морган в среду завершили работы по установке нового стыковочного узла на американском сегменте Harmony Международной космической станции (МКС). В 21:46 по московскому времени оба астронавта вернулись в шлюзовую камеру Quest.
After 6 hours 32 mins, today's spacewalk with @AstroHague & @AstroDrewMorgan concludes. During this time, they installed a new docking port to the @Space_Station that will allow @Commercial_Crew vehicles from @BoeingSpace & @SpaceX to launch future crew: https://t.co/qYGeJhFXFo— NASA (@NASA) 21 августа 2019 г.
На протяжении почти шести часов работ в открытом космосе астронавты сначала проложили кабели электропитания к стыковочному узлу, а затем Центр управления полетом провел проверку работы 12 стыковочных крюков, обеспечивающих контакт стыковочного модуля с переходным шлюзом. Астронавт NASA Кристина Кук, контролирующая ход работ с МКС, сообщила, что все стыковочные крюки сработали штатно. Затем Ник Хейг и Эндрю Морган установили на стыковочном узле два рефлектора, которые будут задействованы на последнем этапе стыковки коммерческих кораблей Boeing CST-100 Starliner и Crew Dragon компании Space X. Как отметили сотрудники Центра космических полетов имени Джонсона, комментировавшие работу астронавтов, они выполняли все задания с заметным опережением графика.
Новый стыковочный узел International Docking Adapter был доставлен на МКС 27 июля космическим грузовиком Dragon и еще до выхода астронавтов из шлюза МКС был с помощью дистанционного манипулятора перемещен с корабля к шлюзовой камере на модуле Harmony.