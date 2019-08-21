Астронавты NASA завершили работы по установке нового стыковочного узла на МКС

Астронавты NASA Ник Хейг и Эндрю Морган в среду завершили работы по установке нового стыковочного узла на американском сегменте Harmony Международной космической станции (МКС). В 21:46 по московскому времени оба астронавта вернулись в шлюзовую камеру Quest.

На протяжении почти шести часов работ в открытом космосе астронавты сначала проложили кабели электропитания к стыковочному узлу, а затем Центр управления полетом провел проверку работы 12 стыковочных крюков, обеспечивающих контакт стыковочного модуля с переходным шлюзом. Астронавт NASA Кристина Кук, контролирующая ход работ с МКС, сообщила, что все стыковочные крюки сработали штатно. Затем Ник Хейг и Эндрю Морган установили на стыковочном узле два рефлектора, которые будут задействованы на последнем этапе стыковки коммерческих кораблей Boeing CST-100 Starliner и Crew Dragon компании Space X. Как отметили сотрудники Центра космических полетов имени Джонсона, комментировавшие работу астронавтов, они выполняли все задания с заметным опережением графика.

Новый стыковочный узел International Docking Adapter был доставлен на МКС 27 июля космическим грузовиком Dragon и еще до выхода астронавтов из шлюза МКС был с помощью дистанционного манипулятора перемещен с корабля к шлюзовой камере на модуле Harmony.